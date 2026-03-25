Perkuat Kepemimpinan, EMAS Menunjuk 3 Calon Direktur Baru

jpnn.com, JAKARTA - PT Merdeka Gold Resources Tbk (IDX: EMAS) (MGR/Perseroan) resmi memperkuat struktur manajemen dengan menunjuk 3 calon direktur baru sebagai bagian dari strategi ekspansi dan pertumbuhan produksi emas yang berkelanjutan.

Penunjukan itu merupakan bagian dari strategi Perseroan untuk meningkatkan standar tata kelola global, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memperkuat posisi Perseroan dalam pasar modal yang semakin kompetitif.

Langkah tersebut juga dilakukan di tengah momentum penting Perseroan yang telah memasuki fase baru, yakni produksi emas komersial, ditandai dengan realisasi penjualan emas pertama kepada PT Aneka Tambang Tbk pada Maret 2026.

"Penunjukan ini tidak sekadar pergantian struktural, melainkan bagian dari upaya memperkuat kapabilitas operasional dan tata kelola perusahaan dalam menghadapi fase pertumbuhan berikutnya,” pernyataan resmi EMAS dari keterbukaan informasi BEI, Rabu (25/3/2026).

EMAS menunjuk tiga nama yang memiliki pengalaman langsung di sektor pertambangan dan keuangan internal perusahaan.

Pertama, Nicholas John Green. Bergabung sejak Mei 2022 dan saat ini menjabat sebagai General Manager di EMAS. Perannya berfokus pada pengembangan proyek-proyek baru serta ekspansi fasilitas operasi yang telah berjalan. Ekspansi fasilitas dan pengembangan proyek menjadi penentu utama pertumbuhan produksi jangka panjang, terutama di tengah meningkatnya permintaan emas global.

Kedua, Barend Johannes Nicolaas Knoetze. Membawa pengalaman operasional yang kuat. Sejak November 2025, dia menjabat sebagai General Manager Tambang Emas Pani, salah satu proyek strategis EMAS.

Barend bertanggung jawab atas operasional harian tambang, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga implementasi strategi jangka panjang. Sebelumnya, dia juga memiliki pengalaman sebagai General Manager di Tambang Tembaga Wetar milik Merdeka Copper Gold. Pengalaman lintas komoditas ini menjadi nilai tambah, terutama dalam mengelola kompleksitas operasi tambang berskala besar.