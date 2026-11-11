Perkuat Kerja Sama Karbon Kehutanan RI–Jepang Lewat JCM, Kemenhut Dorong Pemulihan Ekosistem

jpnn.com - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) memperkuat kerja sama internasional di bidang karbon kehutanan melalui mekanisme Joint Crediting Mechanism (JCM) Indonesia–Jepang.

Kerja sama ini diarahkan untuk mendorong pengembangan proyek karbon berintegritas tinggi, mempercepat pemulihan ekosistem, melindungi keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Demikian disampaikan Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki dalam pertemuan bilateral dengan Wakil Menteri Lingkungan Hidup Jepang, Hiroshi Ono, pada forum COP31 UNFCCC di Paviliun Indonesia, Antalya, Turki pada Senin (9/11/2026) lalu.

Rohmat menyampaikan bahwa Indonesia berkomitmen mempercepat aksi iklim sekaligus mendorong pembangunan ekonomi berkelanjutan. Melalui Pasal 6 Paris Agreement dan mekanisme JCM, Indonesia berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan pengembangan proyek karbon kehutanan dengan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat.

"Kita (Indonesia, red) berupaya membangun kemitraan yang menghubungkan proyek karbon kehutanan berintegritas tinggi dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di tingkat masyarakat," kata Rohmat melalui siaran pers, Rabu (11/11/20026).

Menurut Rohmat, terdapat empat Komitmen Utama Indonesia dalam Pengembangan Karbon Hutan di antaranya:

- Memulihkan lahan terdegradasi dan lahan yang mengalami degradasi berat melalui proyek penyerapan karbon (Carbon Removal Project) seluas 12 juta hektare.

- Melindungi hutan dari deforestasi dan degradasi melalui proyek penghindaran emisi karbon (Carbon Avoidance Project) seluas 50 juta hektare.