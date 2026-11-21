jpnn.com, JAKARTA - Yayasan JAAN Domestic Indonesia bersama Animal Lawyer Indonesia (ALI) di Cikini, Jakarta, Kamis (19/11) kemarin menyelenggarakan diskusi kelompok terpumpun atau focus group discussion (FGD) bertajuk Sertifikasi Nasional untuk Peternakan Ayam Petelur Bebas Sangkar (Cage-Free).

Diskusi menghadirkan narasumber dari unsur pemerintah, akademisi, organisasi sertifikasi kesejahteraan hewan, dan sektor industri.

Semisal, tokoh nasional kesejahteraan hewan Drh. Wiwiek Bagja, Guru Besar Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada Pudji Astuti, perwakilan Global Food Partners Niki Nofari, serta perwakilan PT Inti Prima Satwa Sejahtera Roby Gandawijaya.

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Diskusi ini menjadi forum multipihak membahas peluang penguatan penerapan sistem peternakan ayam petelur bebas sangkar sesuai kerangka Sertifikasi Kesejahteraan Hewan.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap dapat membangun pemahaman bersama dan menghimpun berbagai masukan dari para pemangku kepentingan sebagai dasar penyusunan rekomendasi penerapan sertifikasi kesejahteraan hewan untuk sistem peternakan bebas sangkar di Indonesia," kata Chief Operation Officer (COO) Yayasan JAAN Domestic Merry Ferdinandez seperti dikutip Sabtu (21/11).

Diketahui, Indonesia memiliki landasan regulasi terkait penyelenggaraan kesejahteraan hewan, yakni Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32 Tahun 2025.

Selain itu, kesejahteraan hewan diatur dalam Pedoman Sistem Produksi Ayam Petelur Bebas Sangkar (Cage-Free) yang bisa menjadj acuan penerapan sistem produksi.

Merry menyebut keberadaan regulasi dan pedoman ini membuka peluang untuk memperkuat implementasi peternakan bebas sangkar melalui mekanisme sertifikasi yang terstruktur.