Perkuat Ketahanan Bisnis, Indodana Finance Raih Top 20 Financial Institutions 2026

jpnn.com, JAKARTA - Indodana Finance, perusahaan penyedia Buy Now Pay Later (BNPL) resmi yang berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), meraih penghargaan Top 20 Financial Institutions Award 2026 dalam ajang The Finance Executive Forum 2026.

Forum tahun ini mengangkat tema 'Building Financial Industry Resilience Amidst Economic Uncertainty' yang menyoroti pentingnya ketahanan industri keuangan di tengah dinamika ekonomi.

Rangkaian acara mencakup diskusi panel dan pemberian penghargaan Best CFO in Financial Institution Awards 2026, Special Awards 2026, serta Top 20 Financial Institution & The Finance Awards 2026.

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Iwan Dewanto, Direktur Indodana Multi Finance, menyatakan masuk dalam daftar Top 20 Financial Institutions menjadi pencapaian yang membanggakan bagi Indodana Finance.

"Pengakuan ini menunjukkan bahwa langkah yang kami tempuh dalam mengembangkan pertumbuhan bisnis, menjaga kualitas aset dan layanan kepada nasabah mendapat tempat di tengah dinamika industri keuangan," ungkap Iwan Dewanto dalam keterangan resmi.

Iwan menjelaskan pencapaian tersebut tidak berdiri sendiri. Ada kerja keras tim yang menggerakkan perusahaan setiap hari, serta para mitra yang tumbuh bersama kami dan menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan layanan.

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Pihaknya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh insan dan mitra yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan Indodana Finance.

"Pencapaian ini menjadi dorongan motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi, meningkatkan kualitas layanan, dan menciptakan pertumbuhan yang memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat," jelasnya.