Perkuat Ketahanan Ekonomi Keluarga, Pertamina Distribusikan 118 Ribu Paket Sembako
jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina (Persero) dalam rangka memperingati Hari Kartini menggelar rangkaian kegiatan sosial dan edukatif, berupa pembagian sembako bagi masyarakat prasejahtera serta kampanye bijak energi.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Kantor Pusat Pertamina, Jakarta pada Senin (21/4).
Kegiatan ini menjadi wujud komitmen Pertamina dalam mendukung pemberdayaan perempuan sekaligus menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan ketahanan ekonomi keluarga.
Wakil Direktur Utama Pertamina Oki Muraza mengatakan Hari Kartini menjadi momentum untuk mengingatkan peran strategis perempuan dalam keluarga dan masyarakat.
“Ketika perempuan sehat, keluarga menjadi lebih kuat. Ketika perempuan berdaya, masyarakat juga ikut maju," kata Oki Muraza pada kegiatan Kartini di Jakarta, Senin (21/4).
Lebih lanjut Oki menyampaikan momentum Hari Kartini ini diwujudkan melalui program yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, salah satunya pemberian sembako bagi masyarakat prasejahtera.
"Mungkin terlihat sederhana, namun bagi banyak keluarga, ini sangat membantu,” ujar Oki.
Pada kesempatan yang sama, Corporate Secretary Pertamina Arya Dwi Paramita mengatakan perempuan memiliki peran penting sebagai agen perubahan, termasuk dalam menjaga kesehatan keluarga dan mengelola kebutuhan rumah tangga secara bijak.
Pertamina telah mendistribusikan sebanyak lebih dari 118 ribu paket sembako di seluruh Indonesia dari Februari hingga April 2026
