Perkuat Ketahanan Finansial Generasi Muda, Prudential Indonesia Gelar Levela Campus Competition

jpnn.com, JAKARTA - Bagi generasi muda saat ini, mengakses layanan keuangan mungkin tidak pernah semudah sekarang. Dalam hitungan menit, mereka dapat membuka rekening, menggunakan dompet digital, mengakses pembiayaan, hingga mulai berinvestasi.

Namun, makin banyaknya pilihan juga menuntut kemampuan yang lebih baik untuk membedakan antara kebutuhan dan keinginan, memahami risiko, serta mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan.

Tantangannya, kemudahan akses belum selalu berjalan seimbang dengan tingkat pemahaman.

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“Generasi muda hari ini memiliki akses yang jauh lebih luas terhadap berbagai pilihan keuangan. Karena itu, tantangannya bukan sekadar bagaimana mereka mendapatkan akses, tetapi bagaimana mereka dapat mengambil keputusan yang tepat dari begitu banyak pilihan tersebut. Kami percaya literasi keuangan perlu dibangun sejak dini sebagai life skill. Ketika anak muda memahami cara mengelola uang dan risiko, mereka akan lebih siap menentukan prioritas, menghadapi ketidakpastian, dan membangun masa depan finansial dengan lebih percaya diri,” kata Chief Customer & Marketing Officer Prudential Indonesia Karin Zulkarnaen.

Bagi Prudential Indonesia, membangun kecakapan finansial generasi muda tidak cukup hanya dengan memberikan lebih banyak informasi. Cara menyampaikan edukasi juga perlu berkembang agar lebih sederhana, interaktif, relevan, dan dekat dengan keputusan keuangan sehari-hari.

Atas dasar itulah Prudential Indonesia bersama Prudence Foundation meluncurkan Levela pada Juli 2026, platform edukasi keuangan digital gratis yang dirancang untuk generasi muda usia 18-25 tahun.

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Meski menyasar generasi muda, manfaat Levela tidak terbatas pada kelompok usia tersebut. Materi pembelajarannya juga dapat dimanfaatkan oleh orang tua yang ingin membantu anak remajanya memahami keuangan, ibu rumah tangga yang mengelola keuangan keluarga, hingga pekerja dan pelaku UMKM yang ingin meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan.

Melalui pembelajaran yang interaktif dan mudah diakses, Levela membantu masyarakat membangun pemahaman finansial yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.