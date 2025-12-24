Perkuat Ketahanan Lingkungan, BTN Tanam 5.000 Pohon di Depok

jpnn.com, DEPOK - PT Bank Tabungan Negara (BTN) menanam 5.000 bibit pohon di Kota Depok, Jawa Barat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari implementasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan dengan tema BTN Tumbuh Bersama Alam.

Corporate Secretary BTN Ramon Armando menjelaskan alasan memilih Depok sebagai lokasi program karena memiliki peranan penting dalam mendukung ketahanan lingkungan, selain pertumbuhan ekonomi, dengan statusnya sebagai penyangga Daerah Khusus Jakarta.

Melalui program keberlanjutan lingkungan yang dijalankan sedari dini ini diharapkan dapat meningkatkan ketahanan lingkungan di Depok dalam jangka panjang.

“BTN meyakini keberlanjutan lingkungan merupakan fondasi penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat untuk masa kini dan mendatang. Penanaman 5.000 pohon ini menunjukkan bahwa Kota Depok mempunyai fungsi krusial terhadap lingkungan yang harus dijaga secara bersama-sama,” ujar Ramon.

Penanaman 5.000 pohon ini dilaksanakan di atas lahan seluas sekitar 3,7 hektare milik Pemerintah Kota Depok di Kelurahan Cisalak.

Lahan ini direkomendasikan oleh Dinas Lingkungan Hidup untuk dimanfaatkan secara permanen menjadi lokasi penghijauan agar berfungsi sebagai kawasan resapan air. Sebab, sebelumnya lahan terbuka ini tidak ditumbuhi pepohonan.

Komposisi pohon yang ditanam meliputi 1.500 pohon mangga, 950 nangka, 500 jambu, 50 alpukat, 1.000 eucalyptus rainbow, 500 mahoni, dan 500 tabebuya rosa.