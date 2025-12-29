Perkuat Ketahanan Pangan, GP Ansor Bangun Peternakan Ayam Broiler di Subang

jpnn.com, JAKARTA - Menjelang pergantian tahun, Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor (PP GP Ansor) mengambil langkah nyata dalam memperkuat ekonomi kerakyatan.

Melalui kolaborasi dengan Kelompok Usaha Gotong Royong BUMA Chicken Park (BCP), GP Ansor resmi membangun usaha peternakan ayam broiler berkapasitas 30.000 ekor di Subang.

Ketua Umum PP GP Ansor Addin Jauharudin menyatakan bahwa proyek di Subang ini merupakan realisasi tahap pertama dari program pemberdayaan ekonomi yang akan dikembangkan secara nasional.

"Alhamdulillah, kami menutup akhir tahun dengan mendirikan kandang ayam broiler sebanyak 30 ribu ekor di Subang. Ini adalah langkah awal. Insyaallah, realisasi berikutnya akan menjangkau kader di seluruh pelosok Indonesia," ujar Addin, Senin (29/12).

Addin menjelaskan bahwa inisiatif ini bukan sekadar bisnis, melainkan upaya mengintegrasikan program Ansor di tingkat akar rumput dengan agenda kedaulatan pangan pemerintah.

Sistem usaha yang dibangun mengedepankan prinsip gotong royong antar-kader. Addin juga mendorong para kader di daerah untuk berkolaborasi sesuai sumber daya yang dimiliki, mulai dari penyediaan lahan, modal, hingga bibit ayam.

"Pengelolaannya dilakukan bersama dengan prinsip bisnis modern dan akuntabel. Siapa yang punya lahan, modal, atau bibit, silakan berembuk. Tujuannya jelas: ekonomi kader berjalan, dan kas organisasi pun terisi," tegasnya.

Meski berbasis semangat ekonomi kerakyatan, pengelolaan peternakan ini tetap mengedepankan profesionalisme.