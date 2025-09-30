Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, BULOG dan Polri Lakukan Panen Raya Serentak

jpnn.com, OKU TIMUR - POLRI bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional (Bapanas), Perum BULOG serta Komisi IV DPR RI melaksanakan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal III di Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur, Sumatera Selatan, Sabtu (27/9).

Momentum strategis ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus mendukung visi besar swasembada pangan Indonesia tahun 2025.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani menegaskan pentingnya sinergi lintas lembaga.

“Kami menyaksikan sebuah sinergi besar antara pemerintah, BULOG, POLRI, TNI, serta masyarakat yang bergerak bersama demi mewujudkan swasembada pangan. Panen raya jagung ini bukan sekadar seremoni, tetapi bukti komitmen bahwa kita mampu mengandalkan kekuatan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. BULOG siap menyerap seluruh Jagung hasil tanam POLRI” ujar Rizal Ramdhani.

Kegiatan panen ini dihadiri pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Koordinator Bidang Pangan, Ketua Komisi IV DPR RI, Menteri Pertanian, Kapolri, Kepala Bapanas, Dirut Perum BULOG, Gubernur Sumsel, Pangdam II Sriwijaya, serta Kapolda Sumsel.

Kehadiran mereka memperkuat dukungan politik dan kebijakan agar sektor pangan benar-benar menjadi prioritas utama pembangunan bangsa.

Pemerintah di bawah komando Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen menjaga harga jagung di tingkat petani. Harga minimal Rp 5.500/kg untuk kadar air 18–20% dan Rp 6.400/kg untuk kadar air 14% ditetapkan sesuai Keputusan Kepala Bapanas No. 216 Tahun 2025.

Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2025 tentang Pengadaan dan Pengelolaan Jagung Dalam Negeri serta Penyaluran Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).