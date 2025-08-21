Perkuat Ketahanan Pangan, Pemkab Lebak Gelar Panen Raya Padi di Lahan 120 Hektar
jpnn.com, LEBAK - Pemerintah Kabupaten Lebak bersama kelompok tani menggelar panen raya padi di Desa Tambakbaya, Kecamatan Cibadak, Rabu (20/8).
Panen yang berlangsung sejak awal Agustus itu mencatatkan produktivitas mencapai 7,1 ton gabah kering panen (GKP) per hektare, meningkat 1,1 ton dari tahun sebelumnya yang hanya 6 ton per hektare.
Salah satu faktor peningkatan tersebut dipengaruhi oleh penggunaan pupuk hayati cair (PHC) NatureGEN.
Bupati Lebak, Mochammad Hasbi Asidki Jayabaya turut mengapresiasi NatureGEN yang dinilai mampu mendorong peningkatan hasil pertanian di daerahnya.
"Alhamdulillah, hasil tanam di bulan Mei sekarang sudah bisa dirasakan. Dari rata-rata enam ton menjadi 7,1 ton per hektare. Data ini nyata di lapangan," kata Hasbi dalam keterangan tertulisnya.
Dia berharap kerja sama dengan NatureGEN dapat terus berlanjut untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
"Insyaallah dengan ikhtiar bersama, petani Lebak bisa lebih sejahtera," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat membenarkan bahwa peningkatan hasil panen tahun ini salah satunya didorong oleh penggunaan pupuk hayati cair (PHC) NatureGEN.
