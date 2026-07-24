Perkuat Ketahanan Pangan, Petani Binaan di Batu Bara Panen 150 Ton Padi

jpnn.com, BATU BARA - Sebanyak 52 petani binaan di Desa Kwala Gunung, Kecamatan Datuk Lima Puluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, berhasil memanen 150 ton Gabah Kering Panen (GKP) dari lahan seluas 32 hektare melalui Program Lumbung Pangan.

Panen raya yang digelar pada Rabu (22/7/2026) tersebut melibatkan tiga kelompok tani yang selama ini mendapat pendampingan dalam pengelolaan lahan secara berkelanjutan.

Ketua Baznas Sodik Mudjahid, mengatakan Program Lumbung Pangan bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan dana zakat untuk meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus memperkuat ketahanan pangan di daerah.

"Program Lumbung Pangan ini dirancang untuk mengoptimalkan potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan para petani binaan sekaligus mendukung ketahanan pangan di Kabupaten Batu Bara," ujar Sodik.

Menurut Sodik, secara keseluruhan program pemberdayaan di Batu Bara telah menjangkau 258 petani yang mengelola lahan seluas 180,3 hektare.

Lahan tersebut ditanami sejumlah varietas padi, seperti Sebatu, Serang, MR, Sedayu, dan Proton, dengan potensi produksi mencapai 1.082 ton GKP setiap musim panen.

Dia menambahkan, secara nasional Program Lumbung Pangan telah dikembangkan sejak 2018 di 21 lokasi yang tersebar di 11 provinsi. Program tersebut telah menjangkau 1.629 mustahik dengan dukungan pendanaan sebesar Rp10 miliar.

Sodik menjelaskan, Program Lumbung Pangan kini menjadi salah satu dari 13 program prioritas Baznas periode 2026–2031 yang difokuskan pada pendampingan teknis, penyediaan teknologi pertanian, serta penguatan akses pasar bagi petani.