menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Daerah » Jambi » Perkuat Ketahanan Pangan Petani, BULOG Gelar Sosialisasi Asuransi Pertanian

Perkuat Ketahanan Pangan Petani, BULOG Gelar Sosialisasi Asuransi Pertanian

Perkuat Ketahanan Pangan Petani, BULOG Gelar Sosialisasi Asuransi Pertanian
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Perum BULOG melaksanakan kegiatan sosialisasi asuransi pertanian di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Foto: Perum Bulog

jpnn.com, JAMBI - Perum BULOG Kantor Cabang Kuala Tungkal bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi asuransi pertanian di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Selasa (9/12).

Acara yang diikuti 30 petani itu merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bulog Peduli Petani, pilar pembangunan sosial, khususnya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2: Tanpa Kelaparan.

Pemimpin BULOG Cabang Kuala Tungkal, Reny Lelianda mengatakan program TJSL ini dilaksanakan untuk membantu petani menghadapi risiko pertanian demi memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Baca Juga:

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dengan tanah gambut dan aliran pasang surut, serta curah hujan tinggi dan pada musim kemarau rawan terjadi kebakaran.

Kondisi geografis ini menimbulkan risiko gagal panen yang cukup besar.

"Melalui sosialisasi ini, BULOG berupaya meningkatkan pemahaman petani mengenai pentingnya perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian sebagai upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, hama, serta bencana alam," ungkap Reny.

Baca Juga:

Kegiatan sosialisasi memberikan edukasi menyeluruh mengenai manfaat asuransi, mekanisme pendaftaran, hingga proses klaim.

Dengan pemahaman yang lebih baik, petani diharapkan mampu mengelola risiko secara lebih efektif sehingga usaha taninya tetap berkelanjutan dan kesejahteraan mereka dapat meningkat.

Perum BULOG melaksanakan kegiatan sosialisasi asuransi pertanian di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI