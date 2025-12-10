Perkuat Ketahanan Pangan Petani, BULOG Gelar Sosialisasi Asuransi Pertanian

jpnn.com, JAMBI - Perum BULOG Kantor Cabang Kuala Tungkal bersama Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur melaksanakan kegiatan sosialisasi asuransi pertanian di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi, Selasa (9/12).

Acara yang diikuti 30 petani itu merupakan bagian dari Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Bulog Peduli Petani, pilar pembangunan sosial, khususnya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2: Tanpa Kelaparan.

Pemimpin BULOG Cabang Kuala Tungkal, Reny Lelianda mengatakan program TJSL ini dilaksanakan untuk membantu petani menghadapi risiko pertanian demi memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Baca Juga: Perum BULOG Gandeng GP Ansor untuk Memperkuat Jaringan Distribusi Pangan Nasional

Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki karakteristik wilayah dataran rendah dengan tanah gambut dan aliran pasang surut, serta curah hujan tinggi dan pada musim kemarau rawan terjadi kebakaran.

Kondisi geografis ini menimbulkan risiko gagal panen yang cukup besar.

"Melalui sosialisasi ini, BULOG berupaya meningkatkan pemahaman petani mengenai pentingnya perlindungan usaha tani melalui asuransi pertanian sebagai upaya mitigasi terhadap perubahan iklim, hama, serta bencana alam," ungkap Reny.

Baca Juga: Perum Bulog Pastikan Stok Beras Nasional Tetap Terjaga

Kegiatan sosialisasi memberikan edukasi menyeluruh mengenai manfaat asuransi, mekanisme pendaftaran, hingga proses klaim.

Dengan pemahaman yang lebih baik, petani diharapkan mampu mengelola risiko secara lebih efektif sehingga usaha taninya tetap berkelanjutan dan kesejahteraan mereka dapat meningkat.