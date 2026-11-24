jpnn.com, JAKARTA - Ancaman siber terhadap industri perbankan tidak lagi didominasi serangan frontal ke pusat sistem inti Bank.

Data dan pemetaan ancaman terkini menunjukkan 70–80% insiden bermula dari faktor manusia dan identitas, mulai dari rekayasa sosial otomatis berbasis LLM, kloning suara, hingga deepfake yang menembus verifikasi biometrik e-KYC.

Setelah kredensial sah diperoleh, peretas masuk sebagai pengguna resmi dan mengeksploitasi celah arsitektur internal untuk mencuri data dan melumpuhkan layanan.

Baca Juga: Hypernet Technologies Gandeng Fortinet Perkuat Pertahanan Siber Indonesia

Managing Director PT Alfa Siber Teknologi Ivon Susan mengatakan temuan itu menjadi dasar BPD Cybersecurity Executive Forum 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) bersama PT Alfa Siber Teknologi pada 18–20 November 2026 di Bali.

Menurut Ivon, forum eksekutif ini mempertemukan pimpinan BPD seluruh Indonesia dengan OJK dan BSSN.

Di sisi lain, menghasilkan arah strategis perbankan daerah harus meninggalkan pendekatan reaktif dan beralih ke arsitektur pertahanan proaktif berbasis AI, penguatan CSIRT (Computer Security Incident Response Team), serta kolaborasi intelijen ancaman antar-BPD.

Baca Juga: Bamsoet Menyoroti Persoalan Pertahanan Siber Indonesia di Era Digitalisasi

Peta ancaman yang kerap muncul mencakup empat ancaman utama yaitu, serangan berbasis AI dan identitas (spear-phishing LLM, voice cloning, deepfake untuk menembus e-KYC), ransomware dan pemerasan berlapis (double/triple extortion).

Selain itu, eksploitasi API dan rantai pasok pihak ketiga pada konektivitas open banking dan agregator pembayaran, serta DDoS otomatis oleh botnet yang melumpuhkan mobile dan internet banking secara serentak.