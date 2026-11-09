Perkuat Keterbukaan Informasi, BULOG Resmikan Media Center
jpnn.com, JAKARTA - Perum BULOG secara resmi meluncurkan Media Center di kawasan Rumah Dinas BULOG Patra, Jakarta, Senin (9/11).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., bersama jajaran Direksi dan manajemen, serta rekan-rekan insan pers yang tergabung dalam Forum Wartawan BULOG (Forwabul).
Peresmian ini menjadi langkah nyata perusahaan dalam memperkuat hubungan kemitraan dengan media sekaligus menghadirkan ruang komunikasi yang lebih terbuka, nyaman, dan kolaboratif.
Kehadiran Media Center merupakan bagian dari komitmen Perum BULOG dalam meningkatkan kualitas komunikasi publik dan mempererat hubungan dengan insan pers sebagai mitra strategis perusahaan.
Pembangunan fasilitas tersebut diinisiasi oleh Direktur Utama Perum BULOG, berangkat dari kebutuhan akan ruang khusus yang dapat memudahkan interaksi dan koordinasi antara jajaran Humas BULOG dengan rekan-rekan media.
Melalui fasilitas ini, BULOG berupaya menciptakan ekosistem komunikasi yang lebih efektif, responsif, dan profesional dalam mendukung penyampaian informasi kepada masyarakat.
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani menyampaikan bahwa kehadiran Media Center merupakan bentuk perhatian perusahaan terhadap pentingnya penyediaan sarana komunikasi yang dapat dimanfaatkan bersama.
Perum BULOG secara resmi meluncurkan Media Center di kawasan Rumah Dinas BULOG Patra, Jakarta, Senin (9/11).
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