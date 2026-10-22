Perkuat Keterbukaan Informasi Publik, Imigrasi Sukabumi Gandeng Insan Pers

jpnn.com, SUKABUMI - Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi menggandeng insan pers untuk memperkuat keterbukaan informasi publik dan meningkatkan kualitas komunikasi dengan masyarakat.

Kolaborasi tersebut diwujudkan melalui sosialisasi penguatan fungsi kehumasan dengan menghadirkan praktisi media sebagai narasumber di Sukabumi, pada Rabu (21/10).

Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Sukabumi, Henki Irawan mengatakan kehumasan memiliki peran strategis dalam membangun citra institusi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat.

Menurutnya, tanggung jawab komunikasi publik tidak hanya berada pada petugas humas, tetapi juga melekat pada seluruh pegawai.

“Kehumasan bukan sekadar tugas tambahan, melainkan garda terdepan yang membentuk wajah institusi kita di mata masyarakat,” ujar Henki.

Dia menjelaskan setiap informasi yang disampaikan, respons terhadap pertanyaan masyarakat, hingga kualitas pelayanan pegawai turut memengaruhi citra dan tingkat kepercayaan publik terhadap institusi imigrasi.

Di tengah tuntutan keterbukaan informasi dan perkembangan teknologi digital, Henki menilai seluruh jajaran perlu meningkatkan kemampuan komunikasi agar dapat menyampaikan informasi secara akurat, transparan, dan mudah diakses masyarakat.

“Setiap informasi yang kami sampaikan, setiap respons yang kami berikan atas pertanyaan publik, dan setiap pelayanan yang kami berikan secara langsung maupun tidak langsung turut membangun citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Imigrasi Sukabumi,” ujarnya.