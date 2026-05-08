Perkuat Kolaborasi dengan Pemkab Tapanuli Utara, BTN Bikin Layanan Publik Makin Modern
jpnn.com, TAPANULI UTARA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BTN memperkuat kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Utara.
Tiga penandatanganan nota kesepahaman (MoU) strategis dilakukan.
Kerja sama tersebut mencakup layanan jasa perbankan dengan Pemkab Tapanuli Utara, program BTN Solusi dengan RSUD Tarutung, serta program pengembangan operasional dengan Perumda Mual Na Tio.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengatakan kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, sekaligus memperkuat layanan publik dan pemberdayaan masyarakat.
Hal ini mengingat Tapanuli Utara memiliki potensi ekonomi yang sangat besar.
Nixon menjelaskan Tapanuli Utara ditopang basis pertanian dan perkebunan yang kuat.
Didukung potensi pariwisata kawasan Danau Toba serta posisi strategis sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di kawasan Tapanuli.
BTN ingin hadir bukan hanya sebagai bank, tetapi sebagai partner pertumbuhan dan pemberdayaan masyarakat Tapanuli Utara
