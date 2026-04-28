Perkuat Kolaborasi dengan Rumah Sakit, Aqua Hadirkan Edukasi Kesehatan Keluarga

jpnn.com, JAKARTA - Program edukasi kesehatan keluarga bertajuk “Aqua Goes to Hospital: Langkah Sehat Keluarga Adem” digelar di RS Mitra Keluarga Bintaro, Jakarta, sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidrasi sehat.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi Aqua bersama platform parenting The Asian Parents dan menjadi bagian dari rangkaian edukasi yang akan berlangsung di sejumlah rumah sakit besar di Jakarta dan sekitarnya hingga Desember 2026.

Mengusung tema “Langkah Kecil, Dampak Besar: Tips Pilih Hidrasi Terbaik untuk Keluarga”, program ini menghadirkan edukasi langsung dari para ahli terkait pemilihan air minum yang aman dan berkualitas.

Selain sesi edukasi, kegiatan juga diisi dengan aktivitas interaktif yang melibatkan para ibu sebagai pengambil keputusan utama dalam menjaga kesehatan keluarga.

Marketing Manager Aqua Fella Falencia, mengatakan kolaborasi ini bertujuan mendukung keluarga Indonesia dalam menentukan pilihan terbaik, terutama terkait kebutuhan hidrasi.

“Seri edukasi ini lahir dari kesamaan komitmen antara Aqua, The Asian Parents, dan rumah sakit untuk mendukung para ibu dalam menentukan pilihan terbaik bagi keluarga, termasuk dalam memilih air minum yang berkualitas,” ujarnya.

Dokter Spesialis Gizi Klinis RS Mitra Keluarga Bintaro, dr. Adelina Haryono, menyoroti masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kecukupan cairan harian.

Dia menyebutkan bahwa banyak masyarakat merasa sudah cukup minum, padahal masih terdapat kelompok anak, remaja, dan dewasa yang mengalami kekurangan cairan.