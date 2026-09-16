Perkuat Kolaborasi Jaga Jakarta, Pimpinan DPRD DKI Kunjungi Polda Metro Jaya

jpnn.com, JAKARTA - DPRD DKI Jakarta dan Polda Metro Jaya memperkuat kolaborasi dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kondusivitas wilayah Jakarta.

Sinergi itu menjadi pembahasan dalam pertemuan antara pimpinan DPRD DKI Jakarta dengan jajaran Polda Metro Jaya di Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta, Selasa (15/9).

Ketua DPRD DKI Jakarta Suhud Alynudin hadir didampingi Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah, Rany Mauliani, dan Wibi Andrino.

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Kapolda Metro Jaya Komjen Asep Edi Suheri dan Wakapolda Metro Jaya Irjen Dekananto Eko Purwono beserta jajaran menyambut kedatangan para legislator tersebut.

Suhud mengatakan pertemuan menjadi momentum memperkuat kolaborasi seluruh pemangku kepentingan di Jakarta, khususnya antara DPRD DKI dan Polda Metro Jaya.

“Alhamdulillah, tadi kami berbincang terkait dengan bagaimana membangun kolaborasi seluruh stakeholder yang ada di Jakarta, khususnya Polda dengan DPRD DKI dan dari pembicaraan juga kami ada titik temulah bagaimana kami berkolaborasi yang intens, bekerja sama untuk sama-sama menjaga Jakarta,” ujar Suhud.

Menurut Suhud, kolaborasi tersebut tidak berhenti pada komunikasi antarlembaga, tetapi akan diwujudkan melalui sejumlah kegiatan bersama.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan penanganan lalu lintas serta penguatan ketertiban dan keamanan di Jakarta.