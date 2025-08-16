Perkuat Kolaborasi LAZ Nasional, Kemenag Evaluasi Implementasi PMA 19/2024

jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama (Kemenag) menggelar Rapat Evaluasi Implementasi Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2024 tentang Tata Cara Perizinan, Pembinaan, dan Pelaporan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Kegiatan yang dirangkai dengan Rapat Koordinasi Kolaborasi LAZ Nasional ini berlangsung di Hotel Grand Platinum, Jakarta, pada Rabu (13/8/2025).

Direktur Jenderal Bimas Islam, Prof. Dr. H. Abu Rokhmad, M.Ag., menyampaikan bahwa zakat memiliki dua aspek penting, yakni pengumpulan dan pendayagunaan, yang mampu memberi dampak signifikan bagi kesejahteraan umat.

Dia mengingatkan perlunya evaluasi, perbaikan, dan pengawasan dalam tata kelola, kepatuhan, hingga kualitas sumber daya manusia.

“Permohonan uji materi UU Zakat di Mahkamah Konstitusi menjadi momentum penting bagi kita semua untuk bermuhasabah, bersikap dewasa, dan mengokohkan komitmen dalam mengelola zakat sesuai syariat dan regulasi,” ujar Abu Rokhmad.

Dia menekankan bahwa ekosistem zakat nasional bertumpu pada empat pilar utama: LAZ sebagai operator, regulasi sebagai pedoman, pemerintah sebagai pembina sekaligus pengawas, serta masyarakat sebagai pendukung dan penerima manfaat.

Keempatnya, menurutnya, harus saling menguatkan agar tata kelola zakat berjalan efektif, transparan, dan berkelanjutan.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Prof. Dr. H. Waryono, S.Ag., M.Ag., memaparkan hasil evaluasi awal implementasi PMA 19/2024.