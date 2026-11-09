Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor, UI-PERADI Profesional Gelar Turnamen Golf 2026
jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Peradi Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menyampaikan pertemuan lintas profesi dinilai wadah komunikasi dan memperkuat kolaborasi antara dunia praktik dan akademik.
Hal itu diungkapkan Prof. Harris saat Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional (Peradi Profesional) menggandeng Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan Networking Golf Tournament 2026 di Pondok Indah Golf, Jakarta, Minggu (8/11).
Turnamen ini mempertemukan praktisi hukum, akademisi, pimpinan perguruan tinggi, pelaku usaha, perbankan, dan mitra strategis kedua institusi dalam suasana persahabatan dan sportivitas.
Kegiatan dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal Peradi Profesional, Prof. Dr. Yuhelson, S.H., M.H., M.Kn., bersama Wakil Rektor IV Universitas Indonesia, Prof. Dr. Agus Setiawan, S.Kp., M.N., D.N.
Prof. Harris menegaskan kegiatan tersebut memiliki makna lebih luas daripada sekadar pertandingan olahraga.
“Yang jauh lebih penting adalah bagaimana membangun persahabatan, memperkuat komunikasi, dan menumbuhkan rasa saling percaya,” ujar Prof. Harris.
Dia menilai kerja sama yang besar sering kali berawal dari pertemuan sederhana yang dilandasi ketulusan dan saling menghormati.
Menurut Prof. Harris, hubungan organisasi profesi advokat dan perguruan tinggi tidak seharusnya berhenti pada kerja sama kelembagaan yang formal.
Ketua Umum PERADI Profesional Prof. Dr. Harris Arthur Hedar, S.H., M.H., menyampaikan pertemuan lintas profesi dinilai wadah komunikasi dan memperkuat kolaboras
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