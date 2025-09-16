Perkuat Kolaborasi Riset dan Inovasi, BKI dan BRIN Jalin MoU

jpnn.com, JAKARTA - PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) menandatangani Nota Kesepahaman dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Gedung B.J. Habibie, Jakarta.

Kerja sama ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat kolaborasi riset dan inovasi untuk mendukung peningkatan kualitas industri nasional.

Penandatanganan dihadiri oleh Direktur Operasi Bisnis Klasifikasi BKI, Arief Budi Permana, Direktur Operasi Bisnis Komersial BKI, Erwin Ernanto Hoesni, serta jajaran pimpinan SBU Energi dan Industri dan SBU Marine Services.

Kolaborasi dengan BRIN, sebagai lembaga pemerintah yang memegang mandat riset dan inovasi nasional, diharapkan mampu menghadirkan terobosan konkret yang berdaya guna bagi industri dan pembangunan.

“BKI percaya bahwa riset dan inovasi adalah fondasi untuk memperkuat daya saing bangsa. Melalui kerja sama ini, kami tidak hanya membuka ruang kolaborasi, tetapi juga memastikan hasil riset dapat diterapkan langsung dalam layanan industri, mulai dari klasifikasi, sertifikasi, hingga pengujian di berbagai sektor strategis,” ujar Arief.

MoU ini menjadi dasar bagi BKI dan BRIN untuk mengoptimalkan kompetensi, sarana, serta tenaga ahli masing-masing.

Fokus kerja sama mencakup teknologi nuklir, energi, manufaktur, hayati, lingkungan, nanoteknologi, material, hingga elektronika dan informatika.

Implementasi hasil riset akan diarahkan agar mendukung layanan BKI di bidang Testing, Inspection, Certification, Classification, and Statutory (TICCS).