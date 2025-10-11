Perkuat Kolaborasi, SKK Migas Jabanusa Gandeng Media di Jawa dan Bali

jpnn.com, SURABAYA - Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Perwakilan Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) bersama Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) menggelar lokakarya bersama media di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Kegiatan yang dihadiri oleh 76 pemimpin redaksi ini bertujuan memperkuat kolaborasi antara industri hulu migas dan media massa.

Kepala SKK Migas Jabanusa, Anggono Mahendrawan, menegaskan pentingnya kemitraan dengan media dalam mendukung keberlanjutan industri migas nasional.

“Mari kita perkuat kolaborasi selama ini, kami pun terbuka untuk terus mendapat masukan dan berkomunikasi,” ujarnya dalam kegiatan yang juga dihadiri perwakilan KKKS, baru-baru ini.

Menurut Anggono, media memiliki peran strategis sebagai sumber informasi terpercaya sekaligus fasilitator dalam menjembatani pemahaman masyarakat terhadap kegiatan industri migas.

Dukungan media dinilai penting untuk memperkuat kepercayaan publik dan para pemangku kepentingan, khususnya di wilayah operasi perusahaan migas.

Selain membahas peran media dalam mendorong industri hulu migas, kegiatan ini juga menyoroti tantangan media di era digital dan kecerdasan artifisial.

SKK Migas menghadirkan pakar media Riza Primadi sebagai narasumber utama, yang berbagi strategi pengembangan media di tengah transformasi teknologi.