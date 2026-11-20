jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah Indonesia mengajak Jepang memperkuat investasi sosial melalui kolaborasi pemerintah, sektor swasta, dan organisasi pembangunan.

Kerja sama tersebut difokuskan pada peningkatan keterampilan pemuda, pengentasan kemiskinan, serta penguatan generasi mendatang.

Hal itu disampaikan Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas Maliki dalam Japan–Indonesia Social Impact Forum 2026 di Jakarta Pusat, pada Kamis (19/11).

Forum yang digelar Plan Indonesia bersama Plan International Japan dengan dukungan Kedutaan Besar Jepang untuk Indonesia tersebut mempertemukan pemerintah, perusahaan Jepang, dan organisasi pembangunan untuk membahas peluang kolaborasi sosial dalam mendukung pembangunan Indonesia.

Maliki mengatakan hubungan Indonesia dan Jepang memiliki peluang untuk terus diperluas, termasuk melalui kerja sama yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, ada tiga bidang prioritas yang dapat dikembangkan melalui investasi sosial bersama mitra Jepang.

Pertama, peningkatan keterampilan pemuda dan penciptaan pekerjaan layak melalui pelatihan vokasi serta program pemagangan.

Kedua, pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk mendorong graduasi kemiskinan melalui pengembangan usaha mikro, pemberdayaan ekonomi perempuan, pendampingan, dan integrasi rantai pasok.