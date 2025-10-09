Perkuat Komitmen Anti-Korupsi, BGN Rekrut 2 Pejabat KPK

jpnn.com, JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat tata kelola kelembagaan dan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Di bawah kepemimpinan Sudaryono, langkah tersebut diwujudkan melalui penugasan dua personel Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengawal sistem pengawasan sekaligus memperkuat upaya pencegahan korupsi di lingkungan BGN.

Kehadiran dua personel tersebut menjadi bagian dari upaya BGN membangun sistem pengelolaan program yang semakin transparan, akuntabel, dan berintegritas.

Keduanya adalah Direktur Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi) Mungki Hadipratikno serta Kepala Sekretariat Dewan Pengawas KPK Haerudin.

Keduanya kini telah diberhentikan dengan hormat dari KPK dan bertugas di BGN.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penugasan personel KPK ke BGN diharapkan dapat memperkuat kelembagaan, terutama dalam membangun sistem tata kelola yang berintegritas dan mengedepankan prinsip pencegahan korupsi.

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Menurut Budi, langkah tersebut juga menjadi bagian dari penguatan koordinasi dan kerja sama antarlembaga.

Hal ini penting untuk memastikan berbagai rekomendasi hasil kajian KPK mengenai potensi kerawanan korupsi dalam pelaksanaan Program MBG dapat ditindaklanjuti secara optimal.