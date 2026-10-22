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Perkuat Komitmen demi Disabilitas, Agung Sedayu Group Fasilitasi Akses KPD & Layanan Kesehatan

Perkuat Komitmen demi Disabilitas, Agung Sedayu Group Fasilitasi Akses KPD & Layanan Kesehatan
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Seorang penyandang disabilitas tengah mengurus Kartu Penyandang Disabilitas (KPD) dalam kegiatan hasil kerja sama Agung Sedayu Group, Komisi Nasional Disabilitas (KND), dan Yayasan Deo Caritas Eterna di Marketing Gallery Sedayu Indo City, Jakarta Utara, Kamis (8/10/2026). Foto: ASG

jpnn.com - Developer ternama Agung Sedayu Group atau ASG terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kehidupan masyarakat yang inklusif.

Tak berhenti pada dukungan, pengembang properti terkemuka itu mewujudkan komitmennya melalui berbagai kegiatan sosial, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Perusahaan pengembang kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) tersebut turut mengambil peran dalam memudahkan penyandang disabilitas mengakses layanan kesehatan dan pengurusan Kartu Penyandang Disabilitas (KPD).

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Upaya tersebut menjadi bagian dari program corporate social responsibility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan PIK2 yang melibatkan sejumlah lembaga dan organisasi pemerhati disabilitas.

Pada Kamis, 8 Oktober 2026, ASG bersama Komisi Nasional Disabilitas (KND), Yayasan Deo Caritas Eterna, PIKCare Medika, serta PT Alat Bantu Dengar Indonesia (ABDI) menggelar kegiatan fasilitasi akses KPD di Marketing Gallery Sedayu Indo City, Jakarta Utara.

Program tersebut menghadirkan layanan pemeriksaan kesehatan gratis, sosialisasi mengenai manfaat KPD, hingga pendampingan penerbitan surat keterangan disabilitas.

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Komisioner Komisi Nasional Disabilitas RI Kikin P. Tarigan mengapresiasi dukungan berbagai pihak dalam menghadirkan fasilitas pemeriksaan kesehatan bagi penyandang disabilitas.

“Pada saat ini kita sedang mengadakan pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada teman-teman penyandang disabilitas,” kata Kikin.

Agung Sedayu Group, perusahaan pengembang kawasan PIK, mengambil peran dalam memudahkan penyandang disabilitas mengakses layanan kesehatan dan pengurusan KPD.

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