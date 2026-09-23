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Perkuat Komitmen Edukasi, SalingJaga Bergabung dalam Kepengurusan AFSI

Perkuat Komitmen Edukasi, SalingJaga Bergabung dalam Kepengurusan AFSI
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PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (SalingJaga) berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam edukasi dan penguatan ekosistem asuransi syariah di Indonesia. Foto: dok SalingJaga

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (SalingJaga) berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam edukasi dan penguatan ekosistem asuransi syariah di Indonesia. 

Komitmen ini diwujudkan melalui keterlibatan aktif SalingJaga dalam kepengurusan Asosiasi Fintech Syariah Indonesia (AFSI) periode 2026-2029.

Dalam gelaran AFSI Impact Connect 2026 yang berlangsung pada Senin, 21 September 2026, Komisaris Utama SalingJaga Vikra Ijas resmi dilantik sebagai Sekretaris Umum AFSI. 

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Acara ini menyatukan empat pilar utama ekosistem, yaitu Pelantikan Pengurus, Talkshow Inspiratif, Exhibition/Showcase Inovasi, serta Networking Ekosistem.

Pelantikan ini menandai langkah strategis SalingJaga dalam mendorong perkembangan industri teknologi keuangan (fintech) syariah agar dapat memberikan dampak yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Vikra menyampaikan amanah baru ini merupakan bentuk tanggung jawab besar bagi seluruh pelaku industri fintech dan perlindungan syariah digital di Indonesia.

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"Ini adalah tanggung jawab besar. Misi AFSI di pengurusan kali ini untuk industri fintech syariah adalah berpindah dari halal menuju hasan," ujar Vikra, Rabu (23/9).

Dia juga menuturkan sebagai bagian dari ekosistem keuangan syariah, SalingJaga terus mengambil bagian dalam upaya memperluas edukasi mengenai asuransi jiwa syariah serta menghadirkan akses yang lebih mudah melalui pendekatan digital.

PT Asuransi Jiwa Syariah Kitabisa (SalingJaga) berkomitmen untuk berkontribusi aktif dalam edukasi dan penguatan ekosistem asuransi syariah di Indonesia.

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