Perkuat Komitmen Hijau & Berkelanjutan, Bank Raya Raih Penghargaan ESG

jpnn.com, JAKARTA - Bank Raya kembali berhasil meraih penghargaan Investor Daily ESG Appreciation 2025 dengan kategori Initiative in Social Innovation.

Penghargaan itu diberikan karena Bank Raya berhasil mengembangkan dan menerapkan inovasi baru yang memberikan solusi terhadap permasalahan sosial secara efektif, berkelanjutan, dan berdampak luas.

Danar Widyantoro selaku Direktur Manajemen Risiko, Kepatuhan dan Sumber Daya Manusia mengatakan Penghargaan ESG Appreciation 2025 merupakan dorongan baginya untuk terus memperkuat agenda keberlanjutan di seluruh lini bisnis.

Bank Raya percaya implementasi ESG bukan sekadar kepatuhan, tetapi merupakan fondasi penting dalam membangun nilai perusahaan secara berkelanjutan.

Melalui implementasi green banking, inovasi digital, peningkatan literasi keuangan, dan pengembangan operational excellence yang ramah lingkungan.

"Kami berkomitmen memberikan dampak positif bagi semua pemangku kepentingan, kami juga terus mengembangkan produk digital yang berfokus pada segmen Mikro dan Kecil berbasis Sustainability Green Economy didukung tata kelola yang baik,” ujar Danar.

Dia menambahkan penghargaan yang diraih oleh Bank Raya ini akan menjadi penyemangat bagi Bank Raya agar dapat terus mendorong prinsip ESG secara berkesinambungan dalam praktik bisnis perusahaan yang berdampak nyata bagi ekonomi, lingkungan, dan masyarakat.

Bank Raya juga berkomitmen memperkuat pengelolaan risiko lingkungan melalui inovasi produk digital yang diharapkan dapat mendorong penurunan emisi karbon.