Perkuat Komitmen kepada Penghuni, Meikarta Tegaskan Perannya Sebagai Kota Mandiri

jpnn.com, JAKARTA - Perkuat komitmen kepada penghuni, Meikarta menegaskan perannya sebagai kota mandiri.

Tahun 2025 menjadi salah satu fase penting dalam perjalanan Meikarta yang berlokasi di Koridor Timur Jakarta.

Kawasan yang sejak awal dikembangkan sebagai kota mandiri ini terus menunjukkan perkembangan bertahap, tidak hanya sebagai area hunian, tetapi juga sebagai ruang hidup yang makin aktif, inklusif, dan terbuka bagi masyarakat.

Sepanjang 2025, Meikarta secara konsisten menjadi tuan rumah berbagai kegiatan publik berskala besar, mulai dari festival musik, pergelaran budaya, hingga ajang olahraga otomotif.

Presiden Direktur PT Mahkota Sentosa Utama Indra Azwar menyampaikan rangkaian aktivitas tersebut mencerminkan fungsi kawasan yang terus berkembang sebagai ruang bersama yang dapat diakses dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat.

“Berbagai kegiatan yang hadir di Meikarta merupakan bagian dari upaya menghadirkan kawasan yang hidup dan relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini, sekaligus mendorong partisipasi komunitas secara positif,” ujar Indra dalam keterangan resminya, Senin (19/1).

Keberagaman acara tersebut turut membentuk karakter Meikarta sebagai ruang publik yang ramah keluarga dan terbuka bagi lintas komunitas, lintas generasi, serta lintas minat. Antusiasme pengunjung dari berbagai daerah memperlihatkan bahwa kawasan ini telah tumbuh menjadi destinasi aktivitas yang semakin dikenal dan dimanfaatkan secara luas.

Salah satu kegiatan yang menarik perhatian publik adalah festival musik Dijogetin, yang digelar pada akhir Januari dan Oktober 2025. Mengusung konsep musik dangdut dengan sentuhan modern, acara ini berhasil menarik ribuan penonton dan memadati area Central Park Meikarta.