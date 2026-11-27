jpnn.com, JAKARTA - Barito Pacific Group memperkuat komitmennya terhadap pelestarian lingkungan dengan memperluas kemitraan strategis bersama Waste4Change dalam pengelolaan sampah berkelanjutan.

Kemitraan yang telah terjalin sejak 2019 itu kini diarahkan untuk menjangkau seluruh entitas bisnis di bawah naungan Barito Pacific Group melalui sistem pengelolaan sampah yang lebih terintegrasi dan terukur.

Langkah tersebut menjadi bagian dari strategi keberlanjutan perusahaan melalui penerapan prinsip Extended Producer Responsibility (EPR) atau tanggung jawab produsen yang diperluas serta ekonomi sirkular.

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Direktur Bakti Barito Dian A. Purbasari mengatakan kepedulian terhadap lingkungan telah menjadi salah satu nilai utama yang ditanamkan oleh jajaran pimpinan Barito Pacific Group.

“Komitmen ini juga tercermin dalam kemitraan kami dengan Waste4Change sejak 2019 dalam mengelola sampah bersama Chandra Asri Pacific dan Griya Idola untuk mendukung Zero Waste to Landfill,” ujar Dian, Jumat (27/11).

Dia berharap seluruh lini bisnis dan anak perusahaan Barito Pacific Group dapat memperluas aksi pengelolaan sampah secara komprehensif dan terintegrasi.

Komitmen Barito Pacific Group terhadap pengelolaan sampah diwujudkan melalui investasi strategis dan kolaborasi dengan sejumlah anak perusahaan, termasuk Chandra Asri Group dan Griya Idola.

Perusahaan juga menggandeng Waste4Change dalam pengelolaan sampah di Wisma Barito Pacific I dan II untuk mendukung target Zero Waste to Landfill atau mengurangi sampah yang berakhir di tempat pemrosesan akhir (TPA) hingga nol. Upaya tersebut turut diperkuat melalui berbagai inisiatif dalam ekosistem bisnis grup, termasuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Banten.