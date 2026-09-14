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Perkuat Komitmen, Pertamina Trans Kontinental Siap Melayani Pelanggan Lebih Optimal

Perkuat Komitmen, Pertamina Trans Kontinental Siap Melayani Pelanggan Lebih Optimal
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PT Pertamina Trans Kontinental. Foto dok PTK

jpnn.com, JAKARTA - PT Pertamina Trans Kontinental baru saja memasuki tahun ke-57, pada Rabu 9 September 2026.

Hari Jadi tersebut memperkuat komitmen PTK dalam melayani negeri, dengan menekankan prinsip SIAP, yakni Solutive, Integrity, Adaptive, Proven.

PTK SIAP mencerminkan sinergi antar direktorat, sehingga PTK siap melayani pelanggan dengan maksimal untuk mencapai target bisnis, keunggulan operasional, serta tata kelola perusahaan yang unggul.

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Direktur Utama PTK Harris Abdi Sembiring Meliala mengungkapkan, sebagai bagian dari Subholding Integrated Marine Logistics (IML) PT Pertamina (Persero), PTK melayani jasa maritim baik untuk kebutuhan kapal captive maupun non-captive.

Menapaki pengalamannya yang kian matang, PTK terus mengedepankan operational excellence bagi pelanggan.

“PTK melayani industri maritim kepelabuhan, baik itu bagi kapal captive maupun non-captive, sehingga harus "Solutive" atau memberikan solusi terhadap kebutuhan customer secara end-to-end, dari mulai kapal datang, keagenannya, pandu tunda, kebutuhan, dan ship-channel. Ini semua menjadi layanan PTK,” ujar Harris.

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Harris menambahkan, pilar SIAP akan menjadi pilar bisnis tersebut. Selain “Solutive”, prinsip kedua yakni “Integrity” sebagai komitmen PTK dalam melayani pelanggan dengan sebaik mungkin.

Ketiga, “Adaptive” untuk memitigasi segala perubahan yang memang keniscayaan untuk terus terjadi. Setiap perubahan akan diantisipasi PTK dengan menyesuaikan kebutuhan pasar dan operasional. Prinsip keempat yakni “Proven”, atau bukti dari komitmen PTK sehingga pelanggan dapat memberikan kepercayaannya atas keandalan, profesionalisme dan pengalaman di industri maritim.

Melalui perannya, Pertamina Trans Kontinental (PTK) berkomitmen menjaga keberlanjutan dan kelestarian ekosistem maritim di Indonesia.

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