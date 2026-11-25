Perkuat Kompetensi Guru, Pemkot Palembang Menyiapkan Beasiswa S1 hingga Pelatihan AI
jpnn.com, PALEMBANG - Pemerintah Kota Palembang terus mendorong peningkatan kapasitas guru melalui berbagai program, mulai dari pemberian beasiswa pendidikan hingga pelatihan berbasis teknologi
Pasalnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak terlepas dari kompetensi tenaga pendidik.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hasyim saat memimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Kota Palembang, Rabu (25/11).
Mengusung tema "Guru Hebat, Indonesia Kuat", peringatan tahun ini menjadi momentum untuk memperkuat peran guru dalam meningkatkan mutu pendidikan sekaligus mempersiapkan generasi muda menghadapi tantangan masa depan.
Aprizal mengatakan kualitas memiliki pengaruh besar terhadap keberhasilan proses pembelajaran.
Karena itu, peningkatan kompetensi dan kapasitas tenaga pendidik perlu menjadi perhatian bersama.
"Guru hebat akan berdampak langsung terhadap mutu pembelajaran, kualitas pendidikan, dan peningkatan sumber daya manusia. Karena itu, peningkatan kualitas guru harus menjadi perhatian bersama," kata Aprizal.
Menurut Aprizal, tugas guru tidak hanya sebatas menyampaikan materi pelajaran kepada peserta didik.
Ini komitmen Pemkot Palembang untuk memperkuat kompetensi guru yang disampaikan Sekda Aprizal Hasyim saat memimpin Upacara Peringatan Hari Guru Nasional 2026
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