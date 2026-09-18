Perkuat Kompetensi Mahasiswa, Prodi Humas Vokasi UI Gandeng Nexus RMSC

jpnn.com, JAKARTA - Program Studi Humas Sekolah Vokasi Universitas Indonesia (UI) dan Nexus Risk Mitigation and Strategic Communication (Nexus RMSC) menjalin kolaborasi untuk memperkuat pendidikan dan industri public relations (PR).

Melibatkan LEMKASI UI, kolaborasi juga menyelenggarakan Book Review dan Public Lecture di Auditorium Vokasi UI, Kamis (17/9).

Ketua Program Studi Humas Sekolah Vokasi UI Mareta Maulidiyanti, S.Sos., M.M., CPR., CICS. mengatakan kegiatan bedah buku dan kuliah umum tersebut merupakan salah satu wujud kerja sama antara Nexus dan Sekolah Vokasi UI di bidang pendidikan.

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Mareta menyebut acara tersebut menjadi ruang pertemuan antara mahasiswa dengan praktisi untuk memperkenalkan dinamika dan pengalaman nyata dalam pengelolaan isu, konflik dan krisis.

Dalam kegiatan ini, pengalaman 14 tahun Nexus RMSC dituangkan melalui buku Nexus Way: 14 Years of Incredible Journey in Handling Issues, Conflicts and Crises karya Firsan Nova dan Aisyah Muftian.

“Sekolah Vokasi memiliki kurikulum 70 persen praktik sehingga kolaborasi dengan asosiasi dan industri sangat dibutuhkan,” kata Mareta.

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Dia juga menyebut setiap tahunnya Vokasi UI terus berupaya melakukan sinergi dengan industri agar mampu menghadirkan PR profesional yang relevan dengan perkembangan terkini.

Sebab, keterlibatan industri dalam proses pembelajaran memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana kompetensi yang dipelajari di lingkungan akademik diterapkan dalam situasi profesional.