Perkuat Konektivitas, Bogor Dukung Percepatan Pembangunan Tol Desari hingga Salabenda

jpnn.com, KABUPATEN BOGOR - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mendukung penuh percepatan pembangunan Tol Depok-Antasari (Desari) hingga Salabenda.

Langkah ini diambil untuk memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus mendorong pertumbuhan investasi di Kabupaten Bogor.

Bupati Bogor Rudy Susmanto di Cibinong, Rabu, mengatakan pemerintah daerah berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangannya agar pembangunan ruas tol tersebut dapat berjalan sesuai target.

"Kami memberikan dukungan penuh terhadap percepatan pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari. Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen membantu seluruh proses yang menjadi kewenangan daerah, baik dari aspek administratif maupun dukungan di lapangan, sehingga tahapan pembangunan dapat berjalan lebih cepat dan lancar," kata Rudy.

Pernyataan itu disampaikan saat memimpin rapat koordinasi pembangunan Jalan Tol Depok-Antasari hingga Salabenda, Bogor bersama unsur DPRD Kabupaten Bogor, Kementerian Pekerjaan Umum, Badan Pertanahan Nasional (BPN), Direktur Utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) Jusuf Hamka, dan perangkat daerah.

Jalan Tol Depok-Antasari merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang menghubungkan Jakarta Selatan, Kota Depok, dan Kabupaten Bogor. Berdasarkan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP), ruas tol tersebut memiliki panjang sekitar 27,9 kilometer setelah diperpanjang hingga Salabenda dan akan terhubung dengan jaringan Bogor Outer Ring Road (BORR).

Saat ini, ruas Antasari-Brigif dan Brigif-Sawangan telah beroperasi. Sementara itu, pembangunan dilanjutkan pada ruas berikutnya hingga mencapai Salabenda sebagai bagian dari peningkatan konektivitas kawasan selatan Jabodetabek.

Rudy menilai penyelesaian Tol Desari hingga Salabenda akan meningkatkan aksesibilitas masyarakat, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta membuka peluang investasi dan pertumbuhan kawasan ekonomi baru di Kabupaten Bogor.