Perkuat Konektivitas Manufaktur, Link Net Hadirkan Jaringan Utama di EJIP

jpnn.com, JAKARTA - PT Link Net Tbk. memperkuat kemitraan strategis dengan PT East Jakarta Industrial Park (EJIP).

Perusahaan berkode emiten LINK itu melakukan penandatanganan addendum kerja sama dalam pengelolaan infrastruktur telekomunikasi dan solusi Internet of Things (IoT) di kawasan industri EJIP.

Chief Enterprise Business Officer Linknet Ronald C. Lesmana menyampaikan addendum itu menunjukkan bahwa Linknet tidak hanya menyediakan layanan internet.

Namun, juga berperan sebagai penyedia infrastruktur teknologi yang andal bagi kawasan industri strategis di Indonesia.

Ronald menjelaskan melalui konektivitas yang stabil dan solusi IoT yang tepat guna, pihaknya ingin membantu tenant menjalankan operasional bisnis dengan lebih aman, efisien, dan berkelanjutan.

“Ini merupakan bagian dari komitmen kami untuk menghadirkan solusi digital yang relevan dan berdampak bagi pertumbuhan industri nasional,” ucap Ronald di Jakarta, Rabu (13/5).

Adapun kini, kerja sama tersebut diperluas dengan penambahan layanan IoT melalui solusi AI-Powered CCTV guna meningkatkan keamanan kawasan dan efisiensi operasional.

Ronald menjelaskan solusi ini mencakup pemantauan perimeter security untuk area perbatasan EJIP, traffic management untuk mendeteksi parkir liar serta memantau kecepatan kendaraan, hingga water level detection untuk memantau ketinggian air sebagai langkah mitigasi risiko lingkungan.