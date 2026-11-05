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Perkuat Koordinasi, Ditjen AHU Rampungkan Status Kewarganegaraan 1.088 WNI

Perkuat Koordinasi, Ditjen AHU Rampungkan Status Kewarganegaraan 1.088 WNI
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Dirjen AHU Widodo mengatakan persoalan kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi. Foto: dok Kementerian Hukum

jpnn.com, JAKARTA - Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Widodo mengatakan persoalan kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi.

Kepastian status tersebut juga menyangkut identitas, perlindungan hukum, dan hak seseorang sebagai warga negara.

Untuk memperkuat kepastian layanan, pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum Nomor 15 Tahun 2026 tentang Layanan Bidang Kewarganegaraan yang dijadwalkan berlaku pada 21 Desember 2026. 

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“Regulasi ini diharapkan memperjelas prosedur, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kewarganegaraan,” ujar Widodo, Rabu (5/11).

Dirjen AHU Kementerian Hukum juga memperkuat koordinasi dengan perwakilan Indonesia di luar negeri untuk mempercepat penanganan persoalan kewarganegaraan warga negara Indonesia. 

“Langkah ini dilakukan untuk memastikan masyarakat, terutama anak-anak dari keluarga lintas negara, memperoleh kepastian status hukum,” ujar Widodo.

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Widodo menegaskan koordinasi dengan perwakilan RI dan kementerian/lembaga terkait menjadi bagian penting untuk memastikan setiap persoalan ditangani sesuai ketentuan hukum.

“Negara harus hadir memberikan kepastian hukum. Kami tidak ingin ada warga yang kehilangan hak kewarganegaraannya hanya karena persoalan yang sebenarnya dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum dan administrasi,” ujarnya.

Dirjen AHU Widodo mengatakan persoalan kewarganegaraan tidak semata-mata berkaitan dengan kelengkapan dokumen administrasi

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