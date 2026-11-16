Perkuat Koperasi dan Wirausaha, ISNU Bidik Pesantren Jadi Penggerak Lapangan Kerja Daerah

jpnn.com, JAKARTA - Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama (ISNU) mendorong transformasi pondok pesantren menjadi kekuatan ekonomi produktif yang mampu membuka lapangan pekerjaan dan menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah.

Upaya mewujudkan kemandirian ekonomi pesantren yang berkelanjutan tersebut ditempuh melalui optimalisasi potensi lokal, pengembangan kewirausahaan, hingga penguatan kelembagaan koperasi.

Untuk mematangkan langkah strategis itu, Pengurus Pusat (PP) ISNU menggandeng Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Agama, serta Universitas Indonesia (UI) menggelar Simposium Nasional di Auditorium Gedung H Fakultas Psikologi UI, Depok.

Ketua Umum PP ISNU Kamaruddin Amin menegaskan bahwa pesantren perlu mengambil peran lebih luas dalam pembangunan ekonomi nasional.

Menurutnya, kekuatan sosial dan jaringan komunitas yang mengakar di pesantren merupakan modal penting untuk menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

“Pesantren tidak hanya menjadi pusat pendidikan dan dakwah, tetapi juga harus hadir sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Kamaruddin Amin.

Sekretaris Umum PP ISNU, Wardi Taufik, menegaskan bahwa pihaknya siap menggerakkan jaringan kader dan profesional ISNU di berbagai daerah untuk merealisasikan agenda tersebut.

Menurut Wardi, pesantren memiliki karakteristik dan keunggulan ekonomi yang berbeda-beda. Karena itu, pengembangannya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan seragam, melainkan harus berdasarkan pemetaan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah.