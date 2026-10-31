Perkuat Kualitas Industri, IDSurvey Optimalkan Layanan Ini

jpnn.com, JAKARTA - IDSurvey memperkuat layanan pemastian mutu untuk mendukung daya saing industri nasional melalui pemenuhan standar mutu, keselamatan, dan kepatuhan.

Layanan itu mencakup berbagai sektor mulai dari industri, infrastruktur nasional, hingga maritim.



Melalui entitasnya, yaitu Biro Klasifikasi Indonesia (BKI), Sucufinfndo, dan Surveyor Indonesia, IDSurvey menyediakan pemastian independen yang menjadi dasar penilaian mutu, keselamatan, kepatuhan, hingga fasilitas.

CEO IDSurvey Arisudono mengungkapkan pembangunan industri dan infrastruktur membutuhkan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Baca Juga: IDSurvey Tingkatkan Kualitas Guru PAUD Lewat Program Bertumbuh

Meurut dia, hasil pemeriksaan menjadi dasar bagi pemerintah dan pelaku usaha dalam menilai pemenuhan standar serta menentukan langkah perbaikan.

“Kualitas pembangunan perlu ditopang oleh bukti bahwa produk, fasilitas, dan proses telah memenuhi standar yang dipersyaratkan. Peran IDSurvey adalah memberikan pemastian independen agar pemerintah dan pelaku usaha memiliki dasar yang lebih kuat dalam mengambil keputusan terkait mutu, keselamatan, dan kepatuhan,” ujar Arisudono dalam siaran persnya, Jumat (30/10).

Dalam penguatan industri nasional, Arisudno akan menyediakan layanan verifikasi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

Baca Juga: Midea Terima Penghargaan Premium Customer dari IDSurvey dan Danantara Indonesia

Layanan itu mendukung penilaian kandungan lokal pada produk dan jasa sebagai bagian dari upaya memperkuat penggunaan produk dalam negeri.

Di sektor maritim, BKI menjalankan klasifikasi dan sertifikasi kapal serta pemeriksaan teknis sesuai standar yang berlaku.