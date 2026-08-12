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Perkuat Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Garuda Indonesia & InJourney Hadirkan 170.845 Free Tiket Perjalanan

Perkuat Kunjungan Wisatawan Mancanegara, Garuda Indonesia & InJourney Hadirkan 170.845 Free Tiket Perjalanan
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Garuda Indonesia dan InJourney berkolaborasi lewat program Free Domestic Flight, yang menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik bagi wisatawan mancanegara pemegang tiket perjalanan pulang-pergi internasional Garuda Indonesia. Foto Yessy Artada/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Garuda Indonesia dan InJourney berkolaborasi lewat program Free Domestic Flight, yang menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik bagi wisatawan mancanegara pemegang tiket perjalanan pulang-pergi internasional Garuda Indonesia.

Bagi Garuda Indonesia, program 170.845 kursi juga memiliki makna simbolis karena diluncurkan bertepatan dengan momentum kemerdekaan Indonesia. 

Marketing Group Head Garuda Indonesia Prina Eka Putri mengatakan program tersebut dirancang sebagai stimulus agar wisatawan yang datang dari luar negeri tidak hanya berhenti di satu destinasi.

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“Program ini ingin mengubah pola perjalanan yang sekadar arrive, tetapi juga discover more Indonesia,” ujar Prina.

Program berlangsung mulai Agustus hingga akhir November 2026 dengan sasaran utama wisatawan internasional yang melakukan perjalanan pulang-pergi menggunakan Garuda Indonesia.

Menurut Prina, program tersebut bukan semata untuk meningkatkan jumlah penumpang Garuda pada rute internasional.

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Pergerakan wisatawan ke destinasi domestik diharapkan menciptakan efek berantai terhadap hotel, UMKM, pusat belanja, transportasi, dan sektor ekonomi lainnya.

“Impact yang kami harapkan memang tidak hanya untuk Garuda, tetapi juga untuk keseluruhan Indonesia,” katanya.

Garuda Indonesia dan InJourney berkolaborasi lewat program Free Domestic Flight, yang menyediakan 170.845 kursi penerbangan domestik bagi wisatawan mancanegara.

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