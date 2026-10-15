Perkuat Layanan, Asuransi Sinar Mas & Primaya Hospital Teken Kerja Sama KAPJ

jpnn.com, JAKARTA - PT Asuransi Sinar Mas (ASM) dan Primaya Hospital Group memperkuat sinergi ekosistem asuransi kesehatan melalui penandatanganan kesepakatan koneksi digital serta Perjanjian Kerja Sama (PKS) Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan (KAPJ).

Langkah strategis ini dilakukan untuk mempererat integrasi layanan rumah sakit, meningkatkan efektivitas penjaminan, dan mempermudah akses nasabah.

Direktur PT Asuransi Sinar Mas Dumasi Marisina Samosir menegaskan koneksi digital ini menjadi komitmen perusahaan dalam merespons kebutuhan nasabah yang terus berkembang.

Dia menyebut pemanfaatan teknologi menjadi kunci utama dalam mengoptimalkan layanan asuransi kesehatan, mulai dari verifikasi kepesertaan hingga pelayanan cashless.

Melalui sistem yang terintegrasi, administrasi penjaminan diharapkan berjalan lebih efektif sehingga nasabah mendapat kepastian manfaat perlindungan secara mudah.

“Kami juga berharap kerja sama ini dapat menjadi langkah awal bagi rumah sakit rekanan lainnya untuk bersama-sama mengembangkan konektivitas digital dengan Asuransi Sinar Mas,” ujar Dumasi di Tanah Abang, Jakarta Pusat, baru-baru ini.

Selain integrasi digital, kesepakatan PKS KAPJ disepakati untuk memperjelas peran serta penguatan koordinasi antara penyelenggara asuransi tambahan dan fasilitas kesehatan secara transparan.

Kerja sama ini diresmikan dalam acara bertema “Health Insurance Overview: Regulation, Innovation & Collaboration” yang menekankan pentingnya sinergi regulasi dan inovasi teknologi.