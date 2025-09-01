Perkuat Layanan Contact Center Berbasis AI, Infomedia Gandeng Microsoft Indonesia
jpnn.com, JAKARTA - PT Infomedia Nusantara (Infomedia), anak usaha PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk atau Telkom kembali menegaskan perannya sebagai pemimpin solusi layanan pelanggan berbasis teknologi dengan menghadirkan ekosistem Contact Center AI yang lebih komprehensif melalui kolaborasi strategis bersama Microsoft Indonesia.
Infomedia dan Microsoft menyepakati untuk menghadirkan solusi Contact Center berbasis AI yang lebih cerdas di Indonesia.
Penandatanganan dilakukan Direktur Utama Infomedia Eddy Sofryano bersama Country General Manager Microsoft Indonesia Dharma Simorangkir yang mencakup pengembangan solusi bersama, integrasi teknologi, dan inovasi pengalaman pelanggan, serta dukungan strategi Go-To-Market Collaboration untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan di ekosistem digital Indonesia yang dinamis.
Direktur Utama Infomedia Eddy Sofryano menyampaikan Kolaborasi ini bukan sekadar adopsi teknologi, tetapi wujud komitmen Infomedia dalam menciptakan dampak nyata bagi pelanggan.
"Dengan dukungan AI dan platform digital komprehensif, kami membantu perusahaan meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan biaya, sekaligus menghadirkan solusi end-to-end yang relevan dengan kebutuhan industri. Inilah peran strategis Infomedia sebagai mitra transformasi bisnis di Indonesia,” ujar Eddy Sofryano dalam keterangannya, Senin (1/9).
Industri contact center di Indonesia tengah mengalami transformasi besar seiring meningkatnya ekspektasi pelanggan terhadap layanan yang lebih cepat, personal, dan konsisten di berbagai kanal (omnichannel).
Dalam konteks ini, kecerdasan buatan (AI) menjadi kunci untuk menghadirkan layanan yang cerdas dan efisien, mulai dari Conversational AI untuk melayani pelanggan otomatis, Agent Assist untuk mendukung agen secara real-time, hingga predictive analytics yang mampu mengantisipasi kebutuhan pelanggan sejak dini.
Percepatan adopsi teknologi ini mendorong Infomedia untuk menjalin kolaborasi dengan mitra global.
Infomedia memastikan kapabilitas digitalnya terus berkembang hingga kontribusinya terhadap agenda transformasi digital nasional semakin signifikan
