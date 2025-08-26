Perkuat Layanan Hewan Peliharaan, KAI Logistik Hadirkan Ruang Interaksi Bersama Komunitas

jpnn.com, JAKARTA - PT Kereta Api Logistik (KAI Logistik) memperkuat peran strategisnya dalam mendukung ekosistem logistik nasional serta memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

Melalui layanan terintegrasi, KAI Logistik tidak hanya berkontribusi pada logistik sektor energi, pangan, dan sektor industri, tetapi juga menjangkau aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pemenuhan kebutuhan personal seperti mobilitas hewan peliharaan.

Hingga Juli 2025, KAI Logistik mencatat pengiriman lebih dari 89 ribu ekor hewan peliharaan yang didominasi salah satunya oleh kucing.

Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan kebutuhan masyarakat serta semakin kuatnya posisi KAI Logistik sebagai penyedia layanan logistik yang inklusif dan adaptif terhadap dinamika gaya hidup masyarakat modern.

Sebagai wujud komitmen dalam menjadi ekosistem hewan peliharaan di Indonesia, KAI Logistik menggelar Cat Lovers Gathering bertajuk “Paw on Track: Where Every Pawsenger Matters” pada Minggu (24/8) di Jakarta.

“KAI Logistik berupaya hadir di tengah komunitas. Melalui kegiatan ini, kami ingin memberikan ruang edukasi, interaksi, serta kontribusi nyata dalam mendukung kesejahteraan hewan peliharaan, khususnya kucing yang memiliki kedekatan emosional dengan banyak keluarga di Indonesia," ujar Manager of Public Relations KAI Logistik, Adjeng Putri Adhatu.

Adjeng menambahkan tren kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia yang terus meningkat menjadikan layanan pengiriman hewan sebagai kebutuhan penting bagi masyarakat.

“Semakin tingginya kepemilikan hewan peliharaan di Indonesia membuat layanan pengiriman hewan peliharaan menjadi sangat relevan. Layanan ini bukan hanya menunjang mobilitas masyarakat, tetapi juga membuka aksesibilitas bagi masyarakat di kota kecil yang ingin membawa hewan peliharaannya untuk mendapatkan perawatan atau pelatihan di kota besar. Layanan ini turut mendorong perputaran ekonomi masyarakat, khususnya bagi komunitas breeder maupun adopsi hewan peliharaan," tutur dia.