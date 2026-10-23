Perkuat Layanan Ibadah Haji, Jannah Firdaus Jalin Mou dengan BSI

jpnn.com, JAKARTA - Jannah Firdaus Tour & Travel memperkuat sinergi bersama Bank Syariah Indonesia (BSI) untuk memperluas akses informasi bagi masyarakat merealisasikan impian menunaikan ibadah haji.

Kolaborasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Silaturahmi & Gathering Marketing Cabang, Agent, dan Subagent pada Selasa, 20 Oktober 2026.

"Kolaborasi ini jadi bagian dari langkah Jannah Firdaus dalam memperluas akses informasi dan peluang bagi masyarakat yang ingin mewujudkan impian menunaikan ibadah haji," ujar CEO Jannah Firdaus Tour & Travel Wael Ahmed.

Wael mengatakan melalui sinergi bersama BSI, Jannah Firdaus berkomitmen untuk terus mengembangkan layanan perjalanan ibadah yang profesional, informatif dan berorientasi pada kebutuhan calon jamaah.

"Melalui pertemuan ini, jaringan marketing Jannah Firdaus diharapkan semakin memahami program yang ditawarkan, sehingga dapat menyampaikan informasi kepada calon jamaah secara lebih jelas dan tepat," tutur Wael.

Sinergi ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas dalam membantu masyarakat mempersiapkan perjalanan ibadah haji.

“Kami terus berupaya membangun kolaborasi dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah Umrah maupun Haji,” kata Wael.

Direktur Jannah Firdaus Tour & Travel, Rahmat Syam Karya Putra mengajak masyarakat untuk memanfaatkan kesempatan BSI International Expo 2026 sebagai momentum untuk mengenal lebih dekat pilihan program Haji dan Umrah.