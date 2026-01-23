Perkuat Layanan Klinis Penyakit Hati, Medistra Hospital Gandeng IHH Healthcare Singapore

jpnn.com, JAKARTA - Medistra Hospital melakukan penandatanganan kerja sama dengan IHH Healthcare Singapore (IHH SG) pada Kamis (22/1).

Direktur Medistra Hospital, dr. Adhitya Wardhana, MARS menyatakan kerja sama ini mencerminkan komitmen jangka panjang rumah sakit dalam menghadirkan layanan kesehatan terbaik.

Penandatanganan MoU itu mencakup pengembangan layanan klinis unggulan, second opinion, rujukan internasional, pendidikan tenaga kesehatan, transfer pengetahuan, serta kerja sama penelitian.

“Kerja sama ini merupakan langkah Medistra Hospital dalam memperkuat layanan kesehatan berstandar internasional," kata Adhitya di kawasan Setiabudi, Jakarta Selatan, baru-baru ini.

Seiring dengan perkembangan layanan kesehatan global, rumah sakit dituntut untuk terus beradaptasi dan meningkatkan daya saing melalui kolaborasi internasional.

Medistra Hospital memandang hal ini sebagai strategi kunci dalam pengembangan layanan unggulan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta penerapan praktik terbaik dalam tata kelola klinis.

Melalui kerja sama ini, Medistra Hospital berharap dapat terus memperkuat perannya sebagai penyedia layanan kesehatan berkualitas tinggi, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

“Melalui kolaborasi dengan IHH SG, kami berharap dapat menghadirkan layanan yang semakin aman, berkualitas, dan berorientasi pada kebutuhan pasien, khususnya dalam pengembangan layanan penyakit hati,” ujar Adhitya.