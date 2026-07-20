Perkuat Layanan Pembiayaan, Indodana Finance Terima Pendanaan Rp1,5 Triliun dari BCA

jpnn.com, JAKARTA - Perusahaan pembiayaan yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT Indodana Multi Finance (Indodana Finance) melanjutkan kemitraan strategisnya dengan PT Bank Central Asia Tbk (Bank BCA) melalui fasilitas pendanaan senilai Rp1,5 triliun untuk memperkuat dan memperluas layanan Buy Now Pay Later (BNPL).

Sinergi berkelanjutan ini menjadi momentum penting dalam memperluas jangkauan layanan PT Indodana Multi Finance, khususnya Indodana PayLater.

Ini sekaligus untuk menjangkau setiap lapisan masyarakat di berbagai wilayah Indonesia agar bisa mendapatkan kemudahan akses keuangan.

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“Keberhasilan kolaborasi pada fase sebelumnya menjadi fondasi kuat bagi kami dalam memperluas ekspansi dan kemitraan untuk layanan Indodana PayLater di berbagai wilayah Indonesia. Kami mengapresiasi kepercayaan berkelanjutan yang sudah diberikan oleh Bank BCA dan akan kami optimalkan dalam memperkuat ekonomi pembiayaan yang sehat dan berkelanjutan," ujar Mira Wibowo, Direktur Utama PT Indodana Multi Finance.

Sementara, Liliani Kurniawan, SVP Kepala Kantor Cabang Korporasi BCA mengatakan kerja sama antara BCA dan Indodana Finance terjalin dengan tujuan untuk membawa dampak positif bagi masyarakat.

“BCA berkomitmen mendukung peningkatan inklusi keuangan nasional. Penyaluran pendanaan melalui digital platform seperti Indodana Finance menjadi salah satu cara yang bisa ditempuh untuk itu. Kami percaya, penyaluran pendanaan yang bertanggung jawab dari perusahaan terpercaya akan membawa dampak positif bagi masyarakat, sekaligus memperkuat fondasi industri pembiayaan digital di Indonesia,” kata Liliani.

Indodana Finance terus melakukan langkah aktif dalam mendukung pemerataan akses keuangan di Indonesia.

Hal ini tercermin dari jangkauan layanan Indodana PayLater yang kini telah hadir dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di lebih dari 180 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia, melalui rekanan dengan online/offline merchant maupun ritel.