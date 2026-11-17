jpnn.com, JAKARTA - Midea Electronics Indonesia terus memperkuat kualitas layanan purnajual pendingin ruangan (AC) melalui jaringan servis yang menjangkau berbagai wilayah Indonesia, kemudahan akses layanan, serta perlindungan garansi jangka panjang.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Program Layanan 48 Jam Pasti Beres yang menargetkan penyelesaian perbaikan dalam waktu 2 hari, serta garansi 10 tahun untuk kompresor dan 5 tahun untuk servis dan suku cadang.

Berbagai upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen Midea untuk menghadirkan pengalaman konsumen yang menyeluruh, tidak hanya melalui produk berkualitas, tetapi juga dukungan layanan setelah pembelian.

Komitmen tersebut turut mendapat apresiasi melalui Service Quality Award (SQA) 2026 kategori Gold untuk layanan purnajual pendingin ruangan (AC).

Layanan Responsif dan Garansi Jangka Panjang bagi Konsumen

Sebagai perangkat elektronik yang digunakan untuk menunjang kenyamanan sehari-hari, AC membutuhkan dukungan layanan yang dapat diandalkan ketika mengalami kendala.

Midea memahami kecepatan penanganan menjadi salah satu kebutuhan utama konsumen, terutama ketika gangguan pada AC dapat mempengaruhi aktivitas di rumah.

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Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Midea menghadirkan Program Layanan 48 Jam Pasti Beres yang berfokus pada penyelesaian perbaikan AC dalam waktu 2 hari sejak laporan servis diterima sesuai dengan ketentuan layanan yang berlaku.

Melalui program ini, Midea berupaya meminimalkan waktu tunggu konsumen sekaligus memastikan kebutuhan perbaikan dapat ditangani secara lebih cepat dan efektif.