jpnn.com, JAKARTA - PT. BNI Sekuritas (BNI Sekuritas) bekerja sama dengan Yayasan Karya Salemba Empat (KSE), menyalurkan beasiswa kepada mahasiswa yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Penyaluran bantuan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) "We Move, We Share, We Care".

Program tersebut bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu Edukasi, Community Development, dan Sustainability.

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Implementasi pilar Edukasi diwujudkan melalui kegiatan yang berfokus pada perluasan akses pendidikan, peningkatan literasi keuangan, serta pengenalan industri pasar modal bagi generasi muda.

Direktur dan Pembina CSR BNI Sekuritas Yoga Mulya menilai pengembangan generasi muda harus didukung secara berkelanjutan.

Dukungan tersebut mencakup akses pendidikan hingga kesiapan talenta muda memasuki dunia profesional.

"Sejak 2022, kami telah mendukung 80 mahasiswa melalui program beasiswa bersama KSE serta memberikan edukasi literasi keuangan kepada hampir 500 mahasiswa," kata Yoga di Jakarta, baru-baru ini.

Selain memberikan beasiswa, BNI Sekuritas turut berpartisipasi dalam program Rumah Pintar (RUMPIN) dengan memberikan bimbingan persiapan masuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) bagi siswa tingkat SMA.