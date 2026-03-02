menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Ekonomi » Perkuat Literasi Keuangan, JULO Gandeng Ringkas untuk Edukasi KPR Take Over

Perkuat Literasi Keuangan, JULO Gandeng Ringkas untuk Edukasi KPR Take Over

Perkuat Literasi Keuangan, JULO Gandeng Ringkas untuk Edukasi KPR Take Over
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Perkuat literasi keuangan, JULO menggandeng Ringkas untuk edukasi KPR take over. Foto: JULO

jpnn.com, JAKARTA - PT JULO Teknologi Finansial (JULO) terus memperkuat perannya dalam mendorong literasi keuangan di Indonesia.

Melalui program edukasi NGOPLING (Ngobrol Penting), JULO berkolaborasi dengan Ringkas untuk membagikan wawasan dan pengetahuan terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

KPR merupakan salah satu keputusan finansial besar bagi masyarakat Indonesia, sehingga perlu didukung dengan literasi yang memadai agar kredit dapat dikelola secara sehat dan berkelanjutan.

Baca Juga:

Data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan bahwa indeks literasi keuangan Indonesia masih berada di kisaran 66%. Tak hanya itu, tingkat inklusi di wilayah pedesaan masih tertinggal di angka 59,6%.

Merespons kebutuhan tersebut, JULO menggelar kegiatan literasi secara daring dan berhasil menjangkau peserta di berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Sumatera Utara.

Dilaksanakan pada Februari 2026 dengan tema "Panduan KPR Terbaru: Kiat Dapat Cicilan Ringan, Keuangan Aman", JULO dan Ringkas memberikan pemahaman komprehensif mengenai cara kerja KPR, risiko serta perhitungan bunga jangka panjang, hingga strategi menjaga cicilan tetap terjangkau melalui skema KPR take over.

Baca Juga:

Dalam sesi edukasi, peserta dibekali simulasi nyata perhitungan KPR dan KPR take over yang disesuaikan dengan kondisi pasar saat ini.

"Saat mencicil KPR, jangan khawatir saat memasuki fase floating rate. Ada solusi untuk mengembalikan lagi ke suku bunga seperti awal melalui KPR take over. Ini bisa menjadi strategi untuk menyesuaikan cicilan agar kondisi finansial tetap sehat," ujar Business Development & Mortgage Strategist Ringkas Devie Fibtarica selaku narasumber kegiatan.

JULO berkolaborasi dengan Ringkas membagikan wawasan dan pengetahuan terkait Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI