Perkuat Literasi Keuangan, Malahayati Consultant Gandeng Satgas PASTI OJK

jpnn.com, JAKARTA - Perkembangan layanan keuangan digital menuntut peningkatan literasi agar layanan keuangan digunakan secara bijak dan aman.

Berangkat dari kebutuhan tersebut, PT Malahayati Nusantara Raya melalui Malahayati Consultant terus memperkuat komitmennya dalam menghadirkan edukasi, konsultasi, serta pendampingan kepada masyarakat.

Direktur PT Malahayati Nusantara Raya Ahmad Maulana mengatakan salah satu langkah yang dilakukan adalah mempererat koordinasi dengan Satgas PASTI OJK melalui audiensi Tim Administrasi dan Kehukuman Malahayati Consultant pada 4 Juni 2026.

Baca Juga: Pendiri Universitas Malahayati Angkat Bicara Soal Kisruh Internal

Ahmad mengatakan pertemuan tersebut menjadi momentum untuk membangun sinergi dalam meningkatkan kualitas layanan edukasi, konsultasi, dan pendampingan bagi masyarakat yang menghadapi berbagai persoalan di sektor jasa keuangan.

Sebab, melalui komunikasi yang konstruktif, kedua pihak sepakat menjaga koordinasi agar upaya perlindungan masyarakat dapat berjalan lebih optimal, akuntabel, dan sesuai regulasi.

“Kami berupaya menghadirkan layanan edukasi, pendampingan, dan pemulihan yang dilakukan secara profesional, bertanggung jawab, serta menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

Menurutnya, Malahayati Consultant tidak hanya hadir sebagai ruang konsultasi bagi masyarakat yang menghadapi persoalan di sektor jasa keuangan, tetapi juga aktif membangun budaya literasi melalui seminar, diskusi publik, pelatihan, dan berbagai kegiatan edukatif lainnya.

Ahmad menyebutkan langkah tersebut diharapkan mampu meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan digital secara bijak sekaligus meminimalkan risiko akibat rendahnya literasi keuangan.