Perkuat Logistik Nasional, Bea Cukai Gelar Sosialisasi Kajian Standardisasi Data NLE

Bea Cukai melalui Tim Transisi Ekosistem Logistik Nasional menggelar Sosialisasi Kajian Standarisasi Data di Kantor Pusat Bea Cukai pada Kamis (14/8). Foto: Bea Cukai

jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui Tim Transisi Ekosistem Logistik Nasional menggelar Sosialisasi Kajian Standarisasi Data di Kantor Pusat Bea Cukai pada Kamis (14/8).

Kegiatan itu bertujuan menyamakan pemahaman dan menyusun langkah implementasi standar data logistik nasional.

Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyusunan kajian standardisasi data logistik oleh Tim Transisi Ekosistem Logistik Nasional bersama Tim Peneliti Prospera dan Arghajata.

Sosialisasi itu diharapkan dapat menjadi awalan pengintegrasian sistem, aplikasi, dan layanan logistik dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.

Sebelumnya, kajian itu telah dipaparkan juga dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 17 Juni 2025.

Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Bea Cukai, Rachmad Solik menegaskan pentingnya langkah ini.

Mengingat, digitalisasi logistik nasional bukan hanya soal penerapan teknologi informasi, tetapi membangun ekosistem yang terintegrasi, transparan, dan efisien.

Indonesia masih menghadapi biaya logistik tinggi pada 2023 mencapai 14,29 persen dari PDB, di atas rata-rata negara setara sebesar 10-12 persen.

