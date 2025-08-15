Perkuat Logistik Nasional, Bea Cukai Gelar Sosialisasi Kajian Standardisasi Data NLE
jpnn.com, JAKARTA - Bea Cukai melalui Tim Transisi Ekosistem Logistik Nasional menggelar Sosialisasi Kajian Standarisasi Data di Kantor Pusat Bea Cukai pada Kamis (14/8).
Kegiatan itu bertujuan menyamakan pemahaman dan menyusun langkah implementasi standar data logistik nasional.
Sosialisasi tersebut merupakan tindak lanjut dari penyusunan kajian standardisasi data logistik oleh Tim Transisi Ekosistem Logistik Nasional bersama Tim Peneliti Prospera dan Arghajata.
Sosialisasi itu diharapkan dapat menjadi awalan pengintegrasian sistem, aplikasi, dan layanan logistik dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia.
Sebelumnya, kajian itu telah dipaparkan juga dalam Focus Group Discussion (FGD) pada 17 Juni 2025.
Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai Bea Cukai, Rachmad Solik menegaskan pentingnya langkah ini.
Mengingat, digitalisasi logistik nasional bukan hanya soal penerapan teknologi informasi, tetapi membangun ekosistem yang terintegrasi, transparan, dan efisien.
Indonesia masih menghadapi biaya logistik tinggi pada 2023 mencapai 14,29 persen dari PDB, di atas rata-rata negara setara sebesar 10-12 persen.
Bea Cukai melalui Tim Transisi Ekosistem Logistik Nasional menggelar Sosialisasi Kajian Standarisasi Data di Kantor Pusat Bea Cukai pada Kamis (14/8).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Bea Cukai-TNI AL Gagalkan Penyelundupan Pakaian Bekas Rp 1,51 Miliar di Tanjung Priok
- Tegas, Bea Cukai Gagalkan Pengiriman Jutaan Batang Rokok Ilegal di Pelabuhan Merak
- Bea Cukai Yogyakarta Awasi Pemusnahan dan Perusakan BKC
- Bea Cukai dan Polda Sulsel Menggagalkan Peredaran 414.000 Rokok Ilegal
- Seperti Ini Bentuk Dukungan Bea Cukai dalam Menyukseskan Sumatera Utara Rally 2025
- Satgas Pemberantasan Penyelundupan Gagalkan Masuknya Ribuan Koli Barang Ilegal di Jambi