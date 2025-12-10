Perkuat Pasar di Jabar, Chery Boyong 2 Mobil Baru ke Bandung
jpnn.com, BANDUNG - Menjelang akhir tahun, PT Chery Sales Indonesia (CSI) memperkenalkan dua model terbaru, Tiggo 8 CSH Comfort dan Chery J6T, kepada publik di Summarecon Mal Bandung, Jawa Barat pada Rabu (10/12).
Regional Manager Jabar-Jateng PT Chery Sales Indonesia, Joshua Mikhail Kusuma mengatakan minat masyarakat terhadap kendaraan baru masih cukup stabil, termasuk di wilayah Bandung.
"Tiggo 8 CSH Comfort dan Tiggo 8 CSH AWD merupakan SUV premium berkapasitas tujuh penumpang," kata Joshua.
Kedua model mengusung teknologi Chery Super Hybrid (CSH) yang ditujukan untuk menjawab kekhawatiran konsumen terhadap penggunaan mobil listrik murni, terutama menyangkut infrastruktur pengisian daya dan jarak tempuh.
Varian comfort melengkapi jajaran TIGGO 8 CSH yang telah dipasarkan sebelumnya.
Model ini ditawarkan sebagai pilihan lebih terjangkau tetapi tetap mengusung performa plug-in hybrid (PHEV).
Chery mengeklaim konsumsi bahan bakarnya dapat mencapai 76 km/liter dalam mode PHEV, sedangkan jarak tempuh mode full EV bisa menembus sekitar 90 km.
Dari sisi fitur, mobil ini dibekali ADAS, delapan airbags, serta kamera 540° HD Panoramic View. Kabin turut dilengkapi Dual-Zone Automatic A/C dan smart voice assistant.
Chery memperkenalkan dua model terbaru, Tiggo 8 CSH Comfort dan Chery J6T, kepada publik di Summarecon Mal Bandung, Jawa Barat pada Rabu (10/12).
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Nissan Perluas Kendaraan Elektrifikasi Lewat Kehadiran NX8: Ada BEV dan PHEV
- GJAW 2025: CSI Merilis Chery Tiggo 8 CSH Varian Murah
- GJAW 2025: CSI Mengumumkan Harga Chery J6T, Spesial untuk 1.000 Konsumen
- Menjajal Chery J6T di Jalur Offroad Ringan Megamendung
- Mengulas Profil Lengkap Chery J6T, Makin Adventure
- Chery J6T Resmi Mengaspal, Evolusi SUV Listrik Dimulai